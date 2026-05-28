La tasa de homicidios en República Dominicana bajó hasta 7.3, según la Policía

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Santo Domingo, 28 may (EFE).- La tasa de homicidios en República Dominicana bajó hasta 7.3 por cada 100,000 personas, según un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, dado a conocer este jueves por la Policía Nacional.

El informe destaca, además, que la tasa correspondiente al mes de mayo se sitúa en 6.97, «reflejando una disminución progresiva y consistente de los homicidios a nivel nacional».

Asimismo, agregó, que 26 territorios del país mantienen tasas de homicidios en un solo dígito, incluyendo una demarcación que no registra homicidios, mientras que solo ocho territorios presentan cifras de dos dígitos, según un comunicado de la Policía Nacional.

Esto representa que el 76.5 % de las provincias y jurisdicciones evaluadas poseen una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitante, agregó.

El análisis evidencia una reducción continua desde 2023, cuando la tasa se ubicaba en 12.77; posteriormente descendió a 10.05 en 2024 y a 8.40 en 2025, hasta alcanzar el actual 7.30 en mayo de 2026.

Las autoridades atribuyen estos resultados «al fortalecimiento de las labores preventivas, operativas y de inteligencia» desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Policía Nacional, los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas, «mediante acciones focalizadas en las zonas de mayor incidencia», agregó el comunicado.EFE

mf