La tasa de inflación alemana frena su escalada y se sitúa en el 2,6 % en mayo

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Berlín, 29 may (EFE).- La tasa de inflación de Alemania frenó su repunte experimentado en los últimos dos meses debido a la guerra en Irán al situarse en el 2,6 % en mayo , según el dato adelantado publicado este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Según el cálculo provisional, los precios al consumo retrocedieron un 0,2 % con respecto a abril.

La tasa de inflación subyacente, que no tiene en cuenta la evolución de los precios de los alimentos y la energía dada su volatilidad, alcanzó el 2,5 % en mayo.

Los precios de la energía aumentaron aproximadamente un 6,6 % respecto al mismo mes del año anterior, con lo que se frenó la escalada debida a la guerra en Irán, que en abril había alcanzado el 10,1 %.

Los alimentos se encarecieron este mes en un 0,4 %.

Los precios para los servicios por su parte subieron un 3,1 % en mayo, según Destatis.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, marcó un retroceso de un 0,1 % con respecto al mes anterior y una subida del 2,7 % interanual, también según datos preliminares.

El banco central alemán, el Bundesbank, ya había pronosticado en su boletín de mayo que las medidas temporales del Gobierno para reducir el precio de los carburantes podría hacer bajar la inflación de forma pasajera en aproximadamente un cuarto de punto.

La reducción de los impuestos a la gasolina y al diésel en hasta 17 céntimos de euro por litro estará vigente aún hasta el próximo 30 de junio.EFE

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