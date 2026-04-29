La tasa de inflación aumentó al 2,9 % en abril en Alemania debido a la guerra en Irán

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Berlín, 29 abr (EFE).- La tasa de inflación de Alemania se situó en abril en el 2,9 %, impulsada sobre todo por el incremento de los precios de la energía por la guerra en Irán, según el dato adelantado publicado este miércoles por la Oficina Federal de Estadísticas.

Según el cálculo provisional de Destatis, los precios al consumo aumentaron un 0,6 % con respecto a marzo.

La tasa de inflación subyacente, que no tiene en cuenta la evolución de los precios de los alimentos y la energía dada su volatilidad, alcanzó el 2,3 % en abril.

Los precios de la energía aumentaron aproximadamente un 10,1 % respecto al mismo mes del año anterior.

Se trata del mayor incremento desde febrero de 2023, cuando la subida fue del 19,1 % con respecto a febrero de 2022.

Los alimentos se encarecieron en abril un 1,2 %.

Los precios para los servicios por su parte subieron un 2,9 % en abril, según Destatis.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero y, aunque hay una frágil tregua en vigor entre Washington y Teherán, se hace notar en la tasa de inflación. EFE

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