La tasa de la inflación interanual bajó en octubre en Alemania al 2,3 %

Berlín, 30 oct (EFE).- La tasa de la inflación interanual en Alemania bajó en octubre al 2,3 %, una décima menos que en el mismo mes del año anterior, según el cálculo adelantado publicado este jueves por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Con respecto a septiembre, la tasa aumentó un 0,3 %.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos y de la energía, se situó en octubre en el 2,8 %, la misma tasa que el mes anterior.

Los precios de los servicios subieron un 3,5 %, por encima del 3,4 % de septiembre.

Los precios de la energía siguieron bajando en octubre, con una contracción del 0,9 %, mientras que los de los alimentos subieron en un 1,3 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en octubre en un 2,3 % en términos interanuales, una décima menos que el mes anterior, y subió en un 0,3 % con respecto al mes anterior, más que el 0,2 % de septiembre. EFE

