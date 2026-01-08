La tasa de paro en la eurozona cae una décima en noviembre, al 6,3 %

Bruselas, 8 ene (EFE).- La tasa de paro de la zona euro cayó una décima el pasado noviembre, hasta el 6,3 %, mientras que el dato para el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 6 %, según los datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Esa agencia calcula que 13,22 millones de personas en la UE estaban desempleadas en octubre, de los que 10,9 millones residían en el área del euro. EFE

