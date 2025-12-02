La tasa de paro en la eurozona se mantuvo estable en el 6,4 % en octubre

1 minuto

Bruselas, 2 dic (EFE).- La tasa de paro de la zona euro y la UE se mantuvieron estables en octubre, en el 6,4 % y el 6,0 % respectivamente, sin cambios con respecto a septiembre, al igual que en España, que siguió con la mayor cifra de los Veintisiete con un 10,5 %, según los datos publicados este martes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

Eurostat estimó que 13,35 millones de personas en la UE estaban desempleadas en el décimo mes de este año, de los que 11 millones residían en el área del euro. EFE

mb/ahg/rml