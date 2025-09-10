The Swiss voice in the world since 1935

La tasa mundial de obesidad en niños y adolescentes supera por primera vez al bajo peso

Naciones Unidas, 9 sep (EFE).- La obesidad se ha convertido este año en la forma más predominante de malnutrición entre los niños en edad escolar y adolescentes de todo el mundo, superando por primera vez al bajo peso, según un informe de Unicef publicado este martes.

En total, 188 millones de niños y adolescentes (entre 5 y 19 años), o uno de cada diez, padece actualmente obesidad, de acuerdo al informe titulado: ‘Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia’.

«Significa un cambio muy importante en la forma de abordar la malnutrición por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional. Tradicionalmente, hemos trabajado a nivel global en prevención y tratamiento de la desnutrición, pero eso ha cambiado», explica a EFE Mauro Brero, asesor senior de Nutrición en Unicef.

Las tendencias ahora, incide el experto, se mueven en direcciones muy distintas: desde el año 2000, la prevalencia del bajo peso entre menores ha caído del 13 % al 9,2 %; mientras que la obesidad ha pasado del 3 % al 9,4 %.

De hecho, en la actualidad, la obesidad supera al bajo peso en todas las regiones del mundo, salvo en África Subsahariana y Asia Meridional.

Particularmente preocupante es, según Unicef, la situación en regiones como Latinoamérica y el Caribe (39 % de menores entre 10 y 14 años con obesidad), Norteamérica (45 % también para esta franja de edad), Oriente Medio y Norte de África (36 %), y Europa Occidental (28 %).

Mención aparte para países como España donde, a pesar de presumir de cocina mediterránea y con los datos más recientes, el 31 % de sus niños en edad escolar y adolescentes padece sobrepeso, y un 10 % obesidad.

«Se estima que entre un 20 y un 30 % de las calorías que ingieren los niños allí viene de ultraprocesados», alertó Brero que, con todo, alabó los esfuerzos de España por apostar, entre otras iniciativas, por el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022‑2030).

Crisis enquistada en países desarrollados

Brero detalla que en países de ingresos más altos se trata de una situación crítica ya enquistada. Por ejemplo, en Europa Occidental la obesidad ha aumentado solo un 1,2 % el porcentaje en las últimas dos décadas, mientras que el gran incremento se ha producido en los de rentas medias y bajas.

Por otra parte, en Asia Meridional, cita el analista senior de Unicef, el índice de obesidad en menores se ha quintuplicado en ese lapso temporal. Este bloque lo componen países como Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán o Sri Lanka.

Latinoamérica, región con «un desafío importante»

La fotografía no es precisamente halagüeña tampoco en Latinoamérica y el Caribe, donde para Unicef existe «un desafío importante» en términos de nutrición debido a que, entre otras cuestiones, se registra un consumo muy alto de alimentos y bebidas no saludables.

«El 80 % de los adolescentes consume regularmente productos azucarados. En países como México o Brasil, los niños obtienen casi el 40 % de sus calorías de ultraprocesados. Los alimentos básicos que antes eran cereales de grano entero han sido sustituidos por papitas (fritas) y refrescos», indica Brero.

Preocupación por consumo de bebidas energéticas

Desde Unicef también mostraron preocupación por la expansión en el consumo de las llamadas bebidas energéticas o estimulantes -abundantes en azúcares añadidos, cafeína o taurina- entre jóvenes.

El organismo considera que las autoridades competentes deberían regular los anuncios de marketing con las que estas se publicitan, etiquetarlas con advertencias acordes a sus componentes y dejar de mitificarlas como bebidas para deportistas.

«Necesitamos contribuir a crear un estado de opinión donde se perciba estos productos como lo que son: tóxicos para niños y niñas o adolescentes», concluyó el asesor de Unicef. EFE

