La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán blanco de nuevos bombardeos

Redacción internacional, 2 mar (EFE).- La Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de Teherán fueron este lunes blanco de nuevos bombardeos de Israel, que confirmó ataques adicionales contra objetivos pertenecientes al régimen iraní.

Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida y continúa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su aviación «atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen» iraní. EFE

