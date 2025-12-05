La televisión islandesa decidirá el miércoles si participa en Eurovisión

2 minutos

Copenhague, 5 dic (EFE).- La radiotelevisión pública islandesa (RÚV) decidirá el próximo miércoles si participa en la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptara ayer que concurse Israel.

La dirección del canal había aprobado la semana pasada una resolución en la que instaba a la UER a excluir a Israel por sus violaciones de derechos humanos en Gaza, pero no será hasta el día 10 cuando tome una decisión definitiva sobre su participación, recordó hoy la RÚV en su página web.

En una reunión de la asamblea general de la UER celebrada el jueves en Ginebra, los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Eso provocó la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, mientras que Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso «en los próximos días».

Las reformas aprobadas por una amplia mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones, consisten en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea. EFE

alc/egw/cg