La temperatura en Moscú sube más de 25 grados en una semana

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Moscú, 6 may (EFE).- La temperatura en la capital rusa dio un vuelco en una semana, pasando de 0 grados a más de 25 en cuestión de pocos días.

Así, si el pasado 28 de abril en las calles de Moscú aún había nieve y los termómetros marcaban de 0 a 2 grados, este martes y miércoles se estableció un tiempo veraniego, con temperaturas de más de 26 grados.

Según el meteorólogo Mijaíl Leus, el 5 de mayo fue el día más caluroso de 2026.

A la vez, el experto escribió en Telegram que en Kolomna, en las afueras de Moscú, «la temperatura alcanzó los 28,8 grados», superando en más de 3 grados el récord establecido hace 16 años en esa zona.

«Kolomna se encontraba ayer entre los diez lugares más calurosos de Rusia», afirmó y pronosticó más récords de calor para el miércoles.

Actualmente, los termómetros en la capital rusa marcan 27 grados, una temperatura que se mantendrá durante la jornada de mañana.

A la vez, los pronósticos auguran precipitaciones y una bajada considerable de temperaturas a partir del viernes.EFE

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