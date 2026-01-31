La temperatura nocturna en la región de Moscú llega a 30 grados bajo cero

Moscú, 31 ene (EFE).- La temperatura nocturna en Klin, en la región de Moscú, alcanzó anoche los 30 grados bajo cero, mientras en la capital rusa se ha instalado también una ola de frío con temperaturas de 20 y más grados bajo cero.

Este sábado los termómetros marcaban en la capital rusa los 21 grados bajo cero que se perciben, según dispositivos electrónicos, como 29 grados bajo cero.

En 1956, en estas fechas los termómetros capitalinos descendieron a 35 grados bajo cero, recuerdan los meteorólogos, que admiten que en las décadas posteriores hubo una subida de la temperatura invernal, salvo en el año 1978.

En el siglo XXI, el invierno más frío en Moscú se registró en 2005, cuando las temperaturas mostraban por las noches entre 25 y 30 grados bajo cero.

La actual ola de frío se instaló en la capital rusa después de días de intensas nevadas que dejaron capas de nieve de más de 60 centímetros en la ciudad. EFE

