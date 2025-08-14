La tenista Naomi Osaka revende su mansión en Los Ángeles por 7,9 millones a los Lachey

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 14 ago (EFE).- La tenista japonesa Naomi Osaka acaba de revender su mansión en Los Ángeles por 7,95 millones de dólares a Nick y Vanessa Lachey, la pareja de famosos que se la habían vendido hace solo tres años por 6,3 millones, según cuenta el Wall Street Journal.

La mansión de dos hectáreas, conocida como «Tarzana», ha sido mejorada con un gimnasio y un ‘centro de recuperación’ (sauna, habitación de vapor y mesa de masajes), que se suman a una piscina exterior y una pista de pickleball (pero no de tenis).

El nombre de la mansión se explica porque la propiedad estuvo originalmente en manos de Edgar Rice Burroughs, creador del personaje de «Tarzán», y los Lachey, presentadores de un programa de la serie de Netflix «Perfect Match» (un programa donde se busca la pareja ideal de cada candidato) la adquirieron en 2020 por 5 millones, antes de venderla a Osaka dos años más tarde.

Osaka, que en 2024 regresó al tenis profesional con resultados decepcionantes, tuvo durante un tiempo doble nacionalidad japonesa y estadounidense -aunque nacida en Japón, se trasladó a Estados Unidos con solo tres años-, y optó finalmente por la japonesa. EFE

