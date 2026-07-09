La tercera ola de calor en Francia en menos de dos meses se extenderá al menos 5 días más

Compartir

3 minutos

(Actualiza con previsiones para este viernes)

París, 9 jul (EFE).- La tercera ola de calor que sufre Francia en menos de dos meses se extenderá, al menos, hasta el próximo 14 julio, en un momento en el que el país está también en alerta por fuegos forestales.

«La ola de calor debería persistir al menos hasta el martes 14 de julio, antes de un posible descenso progresivo de las temperaturas por el oeste, el cual está aún por precisar con las previsiones de los próximos días», informó este jueves en un boletín Météo France.

A finales de mayo y a finales de junio, Francia padeció dos episodios de temperaturas extraordinariamente elevadas. La ola de hace solo dos semanas -la más agresiva desde que hay registros- dejó, al menos, 2.000 muertos y graves trastornos en servicios públicos como los trenes y las escuelas.

Más de dos tercios de los 96 departamentos de la Francia metropolitana están este jueves en la alerta naranja por calor -la segunda más grave-, a la espera de que las temperaturas aumenten aún más durante el fin de semana.

Ante esta situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá mañana una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo y que este viernes va a poner a nueve del centenar de departamentos franceses en alerta roja y a otros 76 en naranja por altas temperaturas.

Las temperaturas continuarán, por tanto, en ascenso este viernes en gran parte de Francia, donde el episodio de calor extremo seguirá intensificándose, especialmente en el oeste del país.

Según Météo-France, los termómetros alcanzarán o rozarán los 39 y 40 grados en regiones como Poitou-Charentes, Países del Loira y Centro-Valle del Loira, mientras que en París se esperan máximas de 37 grados.

La situación mantiene en alerta a buena parte del país. Solo el departamento de Córcega del Sur permanecerá en nivel de vigilancia verde, mientras que otros diez departamentos, situados principalmente en el norte y el sureste, estarán bajo vigilancia amarilla.

Según informó el martes la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM, por sus siglas en francés), el 54 % de los acuíferos y reservas de agua de Francia estaba, el 1 de julio, por debajo de los registros normales mensuales.

«Estas condiciones excepcionales acentúan la sequedad del suelo y alimentan el peligro de incendios forestales», advirtió Météo France.

En un mensaje en X, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, recordó que desde el miércoles se contabilizan 325 focos de incendios en el país y, ante esta situación, pidió a todos los prefectos «iniciar gestiones ante las empresas para facilitar la movilización de los bomberos voluntarios, liberándolos durante su jornada laboral».

Los incendios de esta semana se han cobrado ya la vida de un bombero que combatía las llamas en una localidad alpina de Saboya (sureste).

El fuego de mayor proporciones, ya bajo control, ha sido el producido en un macizo montañoso a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Perpiñán, cerca de la frontera española.

En él, se han quemado casi 5.000 hectáreas y provocó la evacuación de 12.000 personas.

Asimismo, las elevadas temperaturas han obligado al cierre de un reactor de la central nuclear de Golfech, cerca de Toulouse (sur de Francia), según indicó este jueves la eléctrica EDF. Este tipo de medidas son comunes en verano cuando la temperatura del río Garona, utilizado para refrigerar la planta, supera los 28 grados. EFE

atc-cat/crf/acm