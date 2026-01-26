La tienda en línea Shein deja de vender en Turquía tras la aprobación de tarifas aduaneras

1 minuto

Estambul, 26 ene (EFE).- La empresa china de comercio en línea Shein, con sede en Singapur, anunció este lunes que deja de vender en Turquía debido a un «cambio en la normativa local», en referencia a la decisión del Gobierno de empezar a cobrar tarifas de aduana también para los envíos de poco valor.

«Comunicamos con tristeza que suspendemos de forma temporal la venta en Turquía a causa de los últimos cambios en la normativa legal», señala un aviso en la versión turca del catálogo de productos de Shein.

El pasado 7 de enero, el boletín de Estado turco publicó un decreto presidencial por el que se elimina la exención de aduanas para envíos postales o de mensajería del extranjero cuyo valor no supere los 30 euros, norma que entrará en vigor el próximo 6 de febrero.

De esa forma, todo envío comercial del extranjero debe pasar por la aduana, complicando y encareciendo la compra online de productos enviados desde fuera de Turquía.

Shein mantiene accesible, sin embargo, su catálogo en turco y en su aviso promete «trabaja para superar los obstáculos» para «reanudar el servicio en Turquía en el futuro cercano.

La multinacional Temu, igualmente dedicada al comercio online con envío a domicilio, sigue funcionando en el país eurasiático, destacando en su web que los productos marcados como «local» se envían desde almacenes ubicados en Turquía, por lo que ya no necesitan pasar por aduana. EFE

iut/as/psh