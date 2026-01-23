La titular del ente electoral de Honduras relata que sufrió «persecución del oficialismo»

Tegucigalpa, 22 ene (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, relató este jueves la «persecución del oficialismo» del que fue víctima durante la crisis política que vivió su país durante el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«La noche del 11 de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente. Hoy puedo decirles que, esa noche, al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos de extrema tensión e incertidumbre», indicó Hall en una carta pública de agradecimiento al embajador de Francia en Tegucigalpa, Cédrid Prieto, quien le brindó protección, difundida en la red social X.

Señaló además que esa noche, cuando «la aberrante ilegalidad que pretendían hacer se hizo pública, resultó evidente que en el oficialismo se había perdido cualquier espacio mínimo para la razón y la justicia».

La otra consejera a la que Hall hace alusión es Cossette López, quien también denunció, desde antes de las elecciones, que era víctima de amenazas y otro tipo de atropellos de parte del tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Agregó que la noche del 11 de diciembre «la persecución del oficialismo llegó a su máximo nivel cuando, sin asidero legal alguno, nuevamente dirigieron su artillería en nuestra contra para aprehendernos arbitraria e ilegalmente».

«Durante el tiempo que me mantuve resguardada en la residencia diplomática -desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 14 de enero del presente año- el oficialismo no dejó de perseguirme, Ministerio Público (Fiscalía), Procuraduría General de la República, el extitular del poder Legislativo (Luis Redondo), el consejero propietario (Marlon Ochoa), secretarios y subsecretarios de Estado; todos emplearon, de forma sistemática y cruel, sus mejores mecanismos de persecución y ataque», afirmó Hall.

«En medio de esa situación extrema, recibí su mensaje oportuno, firme y solidario, donde me ofreció amparo y protección en la residencia que usted dignamente ocupa», añade la carta de Hall al embajador francés.

«Gracias Cédric por brindarme resguardo seguro en la residencia que ocupas y por tu apoyo diario. No solamente protegiste mi libertad personal; pues, tener un sitio seguro permitió que continuara mi desempeño como Presidenta del CNE en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las Elecciones Generales», expresó la consejera presidenta del organismo electoral.

Hall y López, denunciaron desde antes de las elecciones que estaban siendo víctimas de ataques y que desde la Fiscalía y otras instituciones del Estado se les estaba persiguiendo.

También denunciaron múltiples atropellos, que según ellas, sufrieron del tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

El proceso de las elecciones generales en Honduras fue empañado por más mensajes de odio que propuestas entre los principales candidatos presidenciales y otros cargos de elección popular, y denuncias de fraude, antes de las votaciones, por parte del oficialismo. Además, el ambiente fue de mucha incertidumbre.

Extraoficialmente también trascendió en diciembre que la consejera Cossette López estaba protegida en una embajada. EFE

