La tormenta Erin se transformará en huracán el viernes alejándose más de Puerto Rico

3 minutos

Miami (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos ha informado este jueves que la tormenta tropical Erin se transformará en huracán a partir de mañana, aunque prevé que continúe desviándose hacia el norte, lo que lo alejará más de Puerto Rico y la República Dominicana.

No obstante, advierte en su último boletín de que las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico experimentarán «lluvias localmente intensas, oleaje fuerte, corrientes de resaca y vientos con fuerza de tormenta tropical» durante el fin de semana, a medida que el núcleo de Erin las deje al sur.

El NHC estima que Erin se convertirá en un huracán a partir del viernes, el primero de la actual temporada en el Atlántico, que abarca entre junio y noviembre.

Según los pronósticos actuales, continuará creciendo hasta formar un huracán mayor, de al menos categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, hacia el fin de semana.

El NHC actualiza en su último informe el cono de incertidumbre de Erin, que ahora muestra un desvío todavía más marcado hacia el norte, separándose cada vez más de las islas del Caribe y del sureste de Estados Unidos.

Pero indica que se mantiene la incertidumbre sobre el impacto que el huracán tendrá en Bahamas, la costa este estadounidense y Bermudas la próxima semana.

«El riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca en toda la cuenca del Atlántico occidental la próxima semana está aumentando», expresa.

Erin, apareció el lunes al oeste de Cabo Verde, donde provocó la muerte de al menos siete personas, dejó un número indeterminado de desaparecidos y provocó graves daños.

Por ahora, la tormenta está a unos 1.435 kilómetros al este de las Islas de Sotavento y se desplaza hacia el oeste a 28 kilómetros por hora, aunque con vientos máximos de hasta 95 kilómetros por hora en su interior, de acuerdo con la última actualización del NCH.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos seis muertos en Carolina del Norte en julio.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes «mayores» entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.EFE

hbc/ims/icn

(foto)