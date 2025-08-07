La tormenta Ivo avanza paralela a costas de Pacífico mexicano y provoca fuertes lluvias

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- La tormenta tropical Ivo, el noveno ciclón de la temporada, avanza en paralelo a las costas de los estados de Michoacán y Colima, en el Pacífico mexicano, según ha informado este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha pronosticado también que el meteoro crezca a huracán de categoría 1 en la escala saffir-Simpson al mediodía, cuando se localice a unos 335 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En un comunicado, el SMN indica que la amplia circulación de Ivo, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente y sur del país.

Precisa que a las 06:00 hora local (12:00 GMT) el centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima.

El meteoro, apunta, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 37 km/h.

Las bandas nubosas del fenómeno ocasionan lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Nayarit y la costa de Jalisco; además de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, Michoacán y el oeste de Guerrero.

Además de viento sostenido de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; así como oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Guerrero.

Ante ello, se pide a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado ocho tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil y Henriette.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

csr/icn