La tormenta Melissa genera viento y lluvias en El Salvador, sin causar víctimas o daños

1 minuto

San Salvador, 24 oct (EFE).- La tormenta Melissa ha generado vientos y lluvias por las tardes y noches en los últimos días en El Salvador, sin hasta ahora causar victimas ni daños debido a su influencia «indirecta» en el país, informó este viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La institución gubernamental explicó, en un mensaje en X, que la influencia de Melissa en el país «continuará manteniendo el viento del noreste acelerado, transportando una ligera cantidad de humedad desde el Caribe hacia nuestro país».

Indicó que «esta influencia sobre El Salvador generará brisas en algunos momentos del día y lluvias, como en los últimos días, durante las tardes y noches de los próximos días».

La Dirección de Protección Civil decretó el miércoles alerta verde (monitoreo y vigilancia) por las lluvias que se puedan registrar en El Salvador debido a la influencia «indirecta» de la tormenta Melissa y por la «presencia de vaguadas en la región» centroamericana.

Melissa golpearía como huracán a Jamaica el martes y a Cuba el miércoles, además de causar lluvias en Haití, donde ya dejó tres muertos, y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua, según ha avisado este viernes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense. EFE

sa/gf/gad