La tormenta tropical Bertha se extiende por el noroeste de Florida, en EEUU

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La tormenta tropical Bertha se extendió el martes por el noroeste de Florida, Estados Unidos, donde se pronostican inundaciones costeras y lluvias intensas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La segunda tormenta con nombre de la temporada del Atlántico se encontraba a unos 145 kilómetros al suroeste de la ciudad Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 96 km/h mientras giraba hacia el oeste.

Según las previsiones, Bertha comenzará a debilitarse el miércoles.

Advertencias de tormenta tropical siguen en vigor para partes de Florida y el estado de Luisiana.

Una combinación de marea y marejada ciclónica provocará inundaciones en zonas normalmente secas cerca de la costa inmediata, señaló el NHC.

Bertha puede generar de cinco a 10 centímetros de lluvia, con acumulados aislados de más de 15 centímetros hasta el jueves, desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

La temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se prevé con una intensidad por debajo de lo normal este año debido al regreso de condiciones del fenómeno El Niño que reducen la actividad de huracanes en esta zona.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas con nombre y siete huracanes, incluidos tres de gran intensidad.

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