La tormenta tropical Bertha se formará este lunes en el golfo de México

Compartir

2 minutos

Miami (EE. UU.), 20 jul (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha advertido que este lunes se formará la tormenta tropical Bertha en el golfo de México, frente a la costa de Florida, y dejará precipitaciones intensas e inundaciones repentinas en los próximos días en el sureste de Estados Unidos.

«Se espera que la depresión se fortalezca gradualmente y pueda traer condiciones de tormenta tropical a partes de la costa del Golfo, desde el Panhandle (la parte continental) de Florida hacia el oeste hasta el sureste de Luisiana, comenzando a finales de esta noche y durante el martes», alerta el organismo en su último boletín.

Bertha será la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

El sistema tropical surgirá frente a Florida y, según las previsiones del NHC, avanzará en paralelo a la costa sur de Estados Unidos hasta tocar tierra el miércoles en Luisiana.

Por el camino dejará intensas lluvias desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas, incluyendo partes del sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.

El NHC ha emitido un aviso por marejada ciclónica en las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana, y ha pedido a las autoridades de esos estados que monitoricen el progreso de la tormenta en caso de que sean necesarias vigilancias adicionales.

«Es posible que se produzcan inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa del Golfo y en las zonas del interior adyacentes», ha agregado.

Arthur se convirtió en la primera tormenta con nombre de la temporada el pasado 17 de junio, cuando surgió frente a la costa de Texas y dejó fuertes lluvias e inundaciones en el sureste de Estados Unidos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el pasado 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico, y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.

El Niño es un fenómeno meteorológico que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial e intensifica los vientos del oeste, lo que aumenta la cizalladura vertical del viento y dificulta la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico.

En 2025, el Atlántico registró 13 tormentas con nombre, de las cuales 5 ascendieron a la categoría de huracán, cuatro de ellos ‘mayores’ por sus fuertes vientos.EFE

hbc/ims/icn