La tormenta tropical Bertha toca tierra en Luisiana, sur de EE. UU.

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Miami (EE. UU.), 22 jul (EFE).- La tormenta tropical Bertha ha tocado este miércoles tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Bertha ha tocado tierra cerca del Área de Gestión de la Vida Silvestre de Biloxi, en la localidad de St. Bernard (Luisiana), informa el NHC en su último boletín. EFE

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