La tormenta tropical Boris se debilita y baja a presión remanente en el sur de México

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- La tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada de este martes en México, se ha debilitado a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero (sur), mientras que el ciclón tropical Cristina permanece estacionario frente a la costa noroeste de Nicaragua sin representar un peligro para el país norteamericano, informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09.00 hora local (15.00 GMT) el fenómeno meteorológico se ha degradado a depresión tropical, ubicado aproximadamente a 75 kilómetros (km) al nor-noroeste de Punta Maldonado, y a 105 km al este de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Boris ha presentado vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

Asimismo, la dependencia ha alertado de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste) y de los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en (25 a 50 mm): Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

El SMN ha advertido que Boris originará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, disminuyendo en el transcurso de esta tarde.

También ha reiterado que mantendrá un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades han pedido extremar precauciones a la población de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima), así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

En su comunicado de las 09.00 hora local (15.00 GMT) ha informado igualmente de que la tormenta tropical Cristina se mantiene estacionaria frente a las costas del noroeste de Nicaragua, a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

En ese sentido, el SMN asegura que «el sistema no representa peligro para territorio nacional», por lo que aún no amerita zona de vigilancia en México al no haber registrado ningún efecto en el país.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico. EFE

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