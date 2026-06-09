The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La tormenta tropical Boris toca tierra en el sur de México y provocará lluvias muy fuertes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 9 jun (EFE).- La tormenta tropical Boris tocó tierra la madrugada de este martes entre los sureños estados de Guerrero y Oaxaca, por lo que mantendrá lluvias muy fuertes en el sur y oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 03.00 hora local (09.00 GMT) el centro del fenómeno meteorológico tocó tierra y se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros (km) al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Boris presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia nor-noroeste a 9 km/h.

“Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos”, puntualizó el SMN.

Asimismo, pronosticó que el sistema originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron de que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5. De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico. EFE

csr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR