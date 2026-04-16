La torre de una iglesia rural inglesa en peligro porque se inclina más que la de Pisa

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Londres, 16 abr (EFE).- La torre de una iglesia medieval en el centro de Inglaterra peligra porque sufre una inclinación superior a la de la famosa torre de Pisa italiana, y los feligreses han lanzado una operación voluntaria para recaudar las 100.000 libras (115.000 euros) necesarias para su reparación.

Según relata hoy el diario The Guardian, la torre de la iglesia de Saint James en Dry Doddington (200 kilómetros al norte de Londres) tiene una inclinación de 5,1 grados, bastante más pronunciada que la de Pisa (3,97 grados).

La iglesia fue construida en el siglo XII, aunque la torre fue añadida dos siglos después. Todo el conjunto ha sido catalogado con el «grado 2» de protección, que se otorga a los edificios de especial significado histórico o arquitectónico.

En el siglo XIX, la torre comenzó a perder verticalidad por culpa de los cimientos en madera de la iglesia, que han dado lugar a lo que los locales llaman «un suelo torcido». La inclinación fue agravándose y en 2015 tuvo que hacerse una primera intervención para consolidar la parte más alta de la torre, ya que algunas de las piedras que la componen caían al suelo por esa inclinación.

Los lugareños de Dry Doddington, con el guardián de la iglesia a la cabeza, Richard Loynes, han lanzado una operación de «crowdfunding» (micromecenazgo) para tratar de reemplazar el «suelo torcido» por cimientos más estables y poder devolver la verticalidad a la torre. EFE

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