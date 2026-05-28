La tradición traída al presente, eje de nueva edición de ARCOlisboa en su 10º aniversario

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Lisboa, 28 may (EFE).- La tradición traída al presente por los artistas es el tema central de ‘Archipiélagos de Historias del Arte’ el nuevo proyecto de ARCOlisboa, la feria de arte contemporáneo que abrió sus puertas este jueves y se celebrará hasta el jueves en su décimo aniversario en la capital portuguesa, con 83 galerías de 17 países.

«Celebramos 10 años de ARCO en Lisboa y es realmente un año muy especial», explicó a EFE Maribel López, directora de ARCO, quien destacó la importancia de la presencia del arte portugués en ARCOlisboa, uno de los ejes fundamentales que han logrado dar continuidad a este encuentro.

En este sentido, el presidente de la Asociación Lusa de Galeristas – Exhibitio, Frederick Lehmann, quien también dirige la galería Lehmann ubicada en Oporto, señaló que ARCOlisboa es un evento «muy importante» para todos los galeristas de Portugal y para que los que no están situados en la capital tengan la oportunidad de acercarse a su público y a clientes internacionales.

Para esta ocasión, Lehamm trajo obras de la venezolana Dayana Lucas, la portuguesa Maria Paz Aires y el brasileño Marlon de Azambuja, que incluyen fotografía, escultura, pintura y dibujo.

En cuanto al nuevo proyecto ‘Archipiélagos de Historias del Arte’, comisariado por Cosmin Costinas, investiga las tradiciones y los conocimientos heredados presentes en la creación contemporánea.

«Son solo seis galerías y habla sobre cómo los artistas miran a la tradición, la traen al presente y trabajan sin tener en cuenta el tiempo ni el espacio», en palabras de López.

En la Cordoaria Nacional, en Belém y junto al río Tajo, se reunieron este jueves expertos del arte, galeristas, artistas y periodistas para asistir a la novena edición de esta feria que con los años «ha ido creciendo», subrayó la directora de ARCO, así como lo ha hecho la propia ciudad y el contexto artístico.

El programa general en esta ocasión estará compuesto por 61 galerías, entre ellas las de Marcelo Guarnieri, Aninat, AA Gallery, Juan Silió y CarrerasMugica.

Los proyectos SOLO del programa general presentarán en profundidad la obra de artistas internacionales, entre ellos Susana Rocha, Gloria Martín Montaño, Vanessa da Silva y Catarina Real.

También repetirá ‘Opening Lisboa’, comisariada por Sofia Lanusse y Diogo Pinto, con Sofia Montanha como asistente curatorial, un apartado que contará con 17 galerías que «impulsen nuevos lenguajes y espacios artísticos».

Una de ellas es La Bibi, que opera entre Palma de Mallora y Ciudad de México, que trajo a la sección ‘Opening Lisboa’ una obra de los artistas uruguayos Maite García y Manuel Puig que habla de «vivir en dos sitios y dos países diferentes, ambos con masificación turística», explicó el propietario de la galería, Miquel Campins.

La obra consiste en varias sillas de playas intervenidas con telas pintadas de diferentes colores, casi recordando a los garabatos de un niño, junto a varios carteles de helados que se pueden ver en cualquier bar español -especialmente en verano- también modificados con una tableta digital.

«Este ‘display’ es como si estuviéramos al lado de una playa donde no hay sitio para sentarse», detalló Campín.

En esta edición también se otorgarán diversos premios que reconocerán el mejor estand de la feria o la mejor galería del ‘Opening Lisboa’, entre otros.

Para fomentar la presencia de los jóvenes, las personas de hasta 25 años podrán entrar de forma gratuita durante las tardes del 29 y el 30 de mayo. EFE

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