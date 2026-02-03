La transición pos-Maduro, en la agenda de jefa de misión de EEUU en Venezuela

La transición pos-Maduro formará parte de la agenda de trabajo de la jefa de misión de Estados Unidos en Venezuela, quien sostuvo el lunes un primer encuentro oficial con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La mandataria encargada recibió el lunes a Laura Dogu, que llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro, encarcelado ahora en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Dogu encabeza la misión estadounidense como encargada de negocios.

Rodríguez, por su parte, nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

La relación entre Caracas y Washington dio un vuelco con Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero.

«Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición», escribió Dogu en español en la cuenta X de la embajada en Caracas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo por su parte que la agenda de trabajo involucra «el abordaje de las diferencias, de las controversias históricas entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela».

«Hemos hecho un repaso de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos», dijo Gil en declaraciones posteriores al encuentro.

– «Enrumbar» las relaciones –

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que habla frecuentemente con Rodríguez y se refiere a ella como una persona «formidable».

Rodríguez cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia de Trump, además de promover una reforma a la ley de Hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada en Venezuela.

Gil dijo que con la llegada de Dogu a Caracas esperan «enrumbar» las relaciones entre ambos países.

«Muy pronto tendremos a nuestro representante diplomático Félix Plasencia en Washington para acelerar el trabajo diplomático, el trabajo político y el trabajo de desarrollar esta agenda común», agregó Gil.

Hace unos días también se anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. Entre los destituidos figura Álex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos, señalado de ser presunto testaferro de Maduro.

El lunes, Rodríguez nombró ministra de Turismo a la hija del poderoso ministro de Interior, Diosdado Cabello, rostro del ala más radical del chavismo.

La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, una férrea crítica del gobierno, dijo el lunes estar dispuesta a reunirse con Rodríguez.

«Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará», dijo Machado durante la videoconferencia con medios colombianos.

