La tregua temporal comienza con violaciones y el «mayor ataque» israelí en Líbano: Día 40

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio han comenzado con denuncias de violaciones y diferentes interpretaciones sobre si el Líbano está o no incluido en el alto fuego; de momento, el país ha sufrido el peor ataque de Israel hasta la fecha.

Irán ha denunciado ataques en una refinería en la isla de Lavan y un dron en la ciudad de Lar y en represalia ha lanzado ataques a los países del golfo. Además ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz por el «mayor ataque» que Israel ha perpetrado en Líbano, que ha dejado «decenas» de muertos y «cientos» de heridos.

Estos son los acontecimientos más importantes del día 40 de guerra y el primero de alto al fuego temporal:

Violaciones del alto al fuego

Apenas unas horas después de entrar en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán, la desconfianza mutua ha derivado en incidentes directos:

– Ataques en Irán: La Compañía Nacional de Petroléo de Irán denunció un ataque a la refinería de la isla de Lavan que provocó un incendio, aunque sin afectar al suministro de combustible. Además, la Guardia Revolucionaria informó del derribo de un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, calificándolo de incursión enemiga intolerable.

– Represalias en el Golfo: Irán ha lanzado una oleada de ataques con misiles y drones a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí, Catar y Kuwait contra infraestructuras críticas, incluyendo plantas eléctricas y desalinizadoras. Kuwait denunció específicamente un ataque contra su Corporación Petrolera.

– EEUU no se retira: El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que sus tropas no abandonarán la zona y vigilarán que Irán cumpla el pacto, instando a Teherán a enviar una «paloma mensajera» a sus unidades remotas para evitar disparos accidentales que comprometan la tregua.

Estados Unidos amenazante

Pese al respiro diplomático, la Administración Trump mantiene una retórica de máxima presión:

– Aranceles y Sanciones: Trump amenazó con imponer un arancel del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán. No obstante, aseguró que se ha producido un «cambio de régimen muy productivo» en Teherán y que trabajarán juntos para eliminar restos nucleares y ya negocian una reducción de las sanciones.

– Hegseth calificó la ofensiva previa como una «victoria histórica» que ha diezmado el ejército iraní y «lo dejó inoperativo para el combate durante los años venideros».

– El vicepresidente JD Vance advirtió desde Budapest que si Irán intenta «mentir o engañar» durante estos 14 días, la tregua colapsará de inmediato: «Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo», pero «si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar evitar que incluso esta tregua frágil que hemos establecido se lleve a cabo, entonces no sucederá».

El peor ataque en Líbano

Al margen de interpretaciones, en la práctica el pacto Washington-Teherán ha dejado fuera al Líbano, que ha vivido hoy su jornada más cruenta.

– Israel lanzó una ofensiva sin precedentes que colapsó el sur de Beirut (Dahye) y alcanzó zonas del centro de la capital como Ain al Mreisseh. El Gobierno libanés habla de 112 muertos y 837 heridos en la «masacre» por los bombardeos realizados sin aviso previo de evacuación.

– El sur de Beirut se encuentra totalmente colapsado después del ataque. EFE constató cómo decenas de ambulancias y camiones de bomberos salían de las zonas atacadas, que se cuentan por decenas. Desde algunas de esas áreas atacadas, que no habían sido alcanzadas anteriormente durante la guerra, salían personas huyendo en unos vehículos visiblemente dañados.

– El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hizbulá se ha desplazado a barrios mixtos de la capital.

– Trump aclaró que los ataques contra Hizbulá son una «escaramuza» separada de la guerra, no incluida en el acuerdo de tregua.

– Tropas israelíes dañaron con disparos de advertencia un vehículo militar italiano de la FINUL que trasladaba personal hacia Beirut para su repatriación, obligando a la columna a retroceder.

Reunión el viernes en Islamabad

El éxito diplomático del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien logró frenar el ataque total de Trump apenas diez minutos antes del vencimiento del ultimátum, se pondrá a prueba este viernes.

– Las delegaciones de Irán y EE. UU. (con la posible asistencia de JD Vance) se reunirán en la capital paquistaní. Teherán acude con un plan de diez puntos que incluye el levantamiento de sanciones y un compromiso de no fabricar armas nucleares a cambio de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

– Irán ha amenazado con no acudir si el Líbano no es incluido en el alto al fuego.

– EFE ha publicado sendas claves sobre el acuerdo de 10 puntos y sobre cómo se fraguó la negociación que se pueden ver en efs.efeservicios.com.

¿Qué pasa en el estrecho de Ormuz?

El estatus del estrecho sigue siendo incierto y volátil:

– Bloqueo parcial: Aunque el Pentágono afirma que la vía está «abierta» según lo acordado en el pacto, Irán anunció la interrupción del paso de petroleros esta tarde como protesta por la masacre israelí en el Líbano.

– Logística: Trump ofreció ayuda para gestionar el «tráfico acumulado» de buques, prometiendo que se «hará mucho dinero» una vez se normalice la situación, sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones.

El Brent se desploma y los mercados en verde

– El barril de Brent sufrió una caída histórica del 16 %, situándose en 91 dólares, su mayor descenso en un solo día desde marzo de 2020.

– El euro recuperó terreno frente al dólar.

– Wall Street abrió con fuertes ganancias, con el Dow Jones subiendo un 2,83 % ante la perspectiva de la reapertura de las rutas energéticas, y las bolsas europeas crecieron alrededor del 5 %. EFE

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