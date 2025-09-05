La U de Chile cree justo su avance en la Sudamericana y apelará la sanción a su hinchada

3 minutos

Santiago de Chile, 4 sep (EFE).- El presidente del club Universidad de Chile, Michael Clark, dijo este jueves que “se ha hecho justicia” con la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de que el equipo laico avance a cuartos de final en la Copa Sudamericana sobre el argentino Independiente, tras los hechos de violencia de ambas hinchadas el pasado 20 de agosto, pero lamentó que recibieran una sanción para su público en condición de local.

La Conmebol resolvió dar como ganador de la serie al equipo chileno que había ganado por 1-0 en la ida en Santiago y empataba 1-1 en la vuelta en Buenos Aires, cuando el encuentro fue cancelado por una riña entre las barras de ambos equipos en las tribunas del Estadio Libertadores de América, que dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos.

“Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales”, aseguró Clark en un comunicado leído y divulgado en el canal de YouTube del club.

El directivo consideró que “darnos como ganadores es lo que correspondía, luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde de milagro no hubo muertos y que se produjo por una mala organización del club anfitrión y las faltas de garantías entregadas por las autoridades locales”.

La decisión de Conmebol dejó al club chileno como rival del peruano Alianza Lima, con quien jugará el próximo 18 de septiembre en condición de visitante, mientras que la vuelta será en Santiago el jueves 25, cuando se definirá el avance a semifinales del torneo.

El veredicto del ente rector del fútbol sudamericano incluye la prohibición de que la hinchada azul no pueda asistir también por siete partidos a alentar al equipo en condición de visitante en torneos internacionales.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana”, aseguró.

En su comunicado, Clark afirmó que analizarán las acciones que tomarán para “intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación”.

“El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores, por esta razón continuamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas”, cerró. EFE

