La U de Chile regresa a Argentina tras incidentes de agosto y busca la final ante Lanús

4 minutos

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- Tras el 2-2 en la ida en Santiago, la Universidad de Chile se enfrenta este jueves con Lanús en busca del pase a la final de la Copa Sudamericana, en la que será su primera visita a Argentina desde los violentos incidentes registrados en agosto ante Independiente por los octavos de final del torneo.

La ‘U’ y el ‘Granate’ jugarán en el estadio Néstor Díaz Pérez de la localidad de Lanús a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El entrenador argentino Mauricio Pellegrino espera alinear el mismo equipo que presentó en la ida, que tuvo un gran desempeño y que estuvo a minutos de llevarse un triunfo, hasta el empate de Charles Aránguiz de penalti en el tiempo de descuento.

Los dos tantos de Lanús los anotó el delantero Rodrigo Castillo en la primera mitad, mientras que Lucas di Yorio descontó para el club chileno promediando la segunda parte.

Tras meses de incesantes lesiones, Lanús cuenta ya con casi toda su plantilla en óptimas condiciones, incluyendo a sus dos figuras: Eduardo Salvio y Marcelino Moreno.

Además, el conjunto argentino llega con una semana de descanso ya que la jornada del pasado fin de semana del Torneo Clausura fue suspendida con motivo de las elecciones legislativas nacionales celebradas el domingo.

Lanús marcha tercero en la Zona B del Clausura, a solo un punto de los líderes Deportivo Riestra y Rosario Central, producto de ocho triunfos, dos empates y tres derrotas en trece jornadas.

La ‘U’, por su parte, llega con una baja importante debido a la lesión de Lucas Assadi, que sufrió el domingo un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho.

Su reemplo de cara al duelo de este jueves sería Di Yorio, que acompañaría en ataque a Nicolás Guerra, que fue titular en el choque de ida.

La lesión de Assadi se dio en el segundo tiempo del clásico disputado el domingo ante Universidad Católica, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron por 1-0 y se lamentaron no haber podido aprovechar la temprana expulsión de Gary Medel en los cruzados.

Con este resultado, el equipo laico quedó en la quinta posición de la Liga con 42 puntos tras disputar 24 partidos, con trece partidos ganados, tres empates y ocho derrotas.

El encuentro de este jueves marcará el regreso de la U a Buenos Aires tras el reciente antecedente de violencia entre hinchas chilenos y argentinos en el estadio de Independiente, que se saldó con más de 20 heridos y más de 100 detenidos.

Aquellos incidentes desencadenaron la eliminación de Independiente de la competencia y resultaron también en importantes sanciones para ambos clubes, que incluyen la obligación de jugar sin público en condición de local durante siete partidos por torneos continentales y la prohibición a sus aficionados de asistir a la misma cantidad de encuentros en condición de visitante.

Por eso, el partido en Santiago se disputó sin público y el choque de este jueves contará únicamente con aficionados de la parcialidad local.

Pese a esto, las autoridades argentinas diseñaron un importante operativo en caso de que aficionados chilenos lleguen al país e intenten acercarse al estadio este jueves.

– Probables alineaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdo, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda; Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz; Lucas di Yorio y Nicolás Guerra.

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera.

Horario: 19.00 local (22.00 GMT)

Estadio: Néstor Díaz Pérez, de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. EFE

smo/pd/car