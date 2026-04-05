La U derrota a Alianza en el clásico del fútbol peruano y se acerca a líderes del Apertura

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Lima, 14 abr (EFE).- Universitario de Deportes derrotó este sábado por 1-0 a Alianza Lima en el partido clásico del fútbol peruano, que se saldó con una anotación del argentino-peruano Martín Pérez Guedes que le permitió a los cremas acercarse al liderato del Torneo Apertura de la Liga 1 nacional.

Pérez Guedes conquistó el único gol de un encuentro jugado con mucha intensidad, pero también plagado de imprecisiones, con un remate cruzado de cabeza a los 52 minutos de juego, tras un preciso centro desde la izquierda del delantero nacional Alex Valera.

Antes del inicio del partido, disputado en el Estadio Monumental de la U solo con hinchas locales, que abarrotaron el escenario, se guardó un minuto de silencio por la muerte de un hincha del Alianza en una avalancha humana que se produjo este viernes en el estadio aliancista cuando sus seguidores participan en un «banderazo» de apoyo a su equipo.

Cuando se jugaban dos minutos, el árbitro del encuentro, Jordi Espinoza, expulsó al defensa del Alianza Luis Advíncula por una fuerte entrada contra el creativo crema Jairo Concha, aunque luego retrocedió en su decisión, e impuso una tarjeta amarilla, tras recibir una llamada del VAR para que revise la jugada.

El resultado del partido de la novena jornada del Apertura le permitió a la U, que dirige el español Javier Rabanal, sumar 18 puntos y colocarse en la cuarta posición, a solo dos puntos del Alianza, que aún lidera el torneo junto con el Chankas, que este lunes cerrará la fecha frente al colista FC Cajamarca. EFE

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