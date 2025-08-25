La U es líder tras agridulce empate con Alianza Lima en el clásico de la liga peruana

Lima, 24 ago (EFE).- Universitario de Deportes es líder de la liga peruana tras haber empatado este domingo sin goles con Alianza Lima, un partido agridulce que le supo a poco al conjunto crema en la séptima jornada del Torneo Clausura.

Alianza Lima tuvo un flojo primer tiempo en un abarrotado estadio Monumental en el que apenas atacó la portería del uruguayo Sebastián Brittos y la U tuvo varias oportunidades gol, pero los cremas no lograron definir ninguna.

La segunda mitad fue más de lo mismo y los locales fueron superiores, además, en el minuto 63 el peruano Kevin Quevedo fue expulsado por una temeraria patada a José Caravalí y pese a contar con Pedro Aquino, el conjunto íntimo fue inferior.

En los últimos minutos, la U intentó sin descanso regalar un gol a su afición, pero a los de Jorge Fossati no les fue posible anotar el esperado tanto, pese a una oportunidad clara de Edison Flores. El empate les coloca en cabeza del torneo con 15 unidades.

Así, Alianza Lima es quinto con 12 puntos y tras haberse clasificado a los cuartos de la Copa Sudamericana espera la resolución de la Conmebol sobre los incidentes ocurridos en el partido del Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile para conocer su rival.

El Sporting Cristal sufrió este sábado en casa y solo logró empatar con el UTC 2-2 con tantos de Luis Abram y el atacante argentino Santiago González, y el árbitro anuló un tanto del uruguayo Leandro Sosa en los últimos minutos, lo que ubica a los de Lima en segunda posición con 14 puntos.

Anotaron Cristian Mejía y Jarín Quintero para los de Cajamarca, aunque el empate no les saca de la cola y son penúltimos con dos puntos.

Melgar igualó con el ADT 2-2, un resultado que les aleja de los primeros puestos, ya que acumula nueve puntos y es séptimo.

Nazareno Bazán marcó el doblete para los de Tarma y Gregorio Rodríguez y Jhonny Vidales, que fue luego expulsado, anotaron para los de Arequipa.

Cienciano ganó por 1-0 al Atlético Grau, Juan Pablo II College empató 0-0 con el Cusco, que permanece tercero con 13 puntos.

El Chankas superó por 2-1 al Sport Boys, Comerciantes Unidos perdió por 1-2 ante Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso, cuarto en el Clausura, empató 1-1 frente a Sport Huancayo.

La octava jornada se desarrollará del 12 al 14 de septiembre, pues la liga entra en un receso por los partidos de la selección peruana contra Uruguay, el 4 de septiembre, y ante Paraguay, el 9. EFE

pbc/car