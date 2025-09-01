The Swiss voice in the world since 1935

La U se aleja del líder Coquimbo, que sigue en racha, y Colo Colo festeja a medias

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Santiago de Chile, 31 ago (EFE).- Universidad de Chile perdió la oportunidad de recortar distancia con el líder de la liga chilena, Coquimbo Unido, y se aleja cada vez más de la pelea por el título tras caer este domingo por 1-0 en el superclásico ante Colo Colo, que vio empañado su triunfo en medio de una crisis por la muerte accidental de un hincha dentro del estadio Monumental.

Los azules habían llegado al duelo de la fecha 22 con la necesidad de ganar, pues el líder Coquimbo había derrotado por 1-0 el sábado al noveno, Huachipato, en un triunfo que alargó a diez su racha de victorias y que les colocó con 53 puntos, con 15 de ventaja sobre sus perseguidores.

La derrota ante los albos además significó que la U perdiera el segundo lugar bajando un peldaño, al ser desplazado por Palestino, que también había ganado el pasado viernes por 2-1 al undécimo, Unión La Calera.

Los árabes treparon desde el cuarto puesto al sumar 39 unidades y se colocan en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, mientras que los laicos están terceros con 38 enteros en zona de fase previa de Libertadores, ambos con un partido menos.

Para Colo Colo, en tanto, el triunfo representó un alivio a la crisis de resultados que atraviesan en la magra temporada de su centenario, pero la fiesta no pudo ser completa con el fallecimiento de uno de sus hinchas durante el partido.

El aficionado habría caído desde el techo del recinto tras intentar cambiarse irregularmente de tribuna, resultando con múltiples fracturas, según reportes.

El resultado para los albos representó su ascenso a la octava plaza, tras sumar 31 puntos y colocarse uno de la zona que clasifica a la Copa Sudamericana, que sería su último objetivo en esta campaña.

Fue el primer clásico del año que gana el ‘Cacique’, que ya había perdido el duelo de visitante ante Universidad de Chile por 2-1 y los dos con Universidad Católica, por 2-0 y 4-1.

O’Higgins también sacó provecho de su triunfo en casa por 3-2 ante Audax Italiano, que lo colocó en el cuarto lugar con 38 puntos, igualado con la U pero con un partido más, mientras que los itálicos cayeron al quinto con 37 unidades.

Universidad Católica consiguió su segundo triunfo consecutivo en su nuevo estadio, el Claro Arena, al vencer por 2-1 a Cobresal, un resultado que los mantuvo en el sexto y séptimo puestos, respectivamente.

Unión Española también dio un paso importante en su intención de abandonar la zona de descenso al derrotar por 2-1 de visita al décimo, Ñublense, con una remontada que lo dejó a un punto de salir de la decimoquinta posición.

En el resto de la fecha, el decimosegundo, Everton, se impuso por 3-1 ante La Serena, que está un puesto más abajo, mientras que el colista Deportes Iquique también ganó por 2-1 frente al decimocuarto, Deportes Limache, que con 18 unidades los supera solo por cuatro de ventaja. EFE

mjr/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR