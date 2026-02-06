La U y Colo Colo, colista, apremiados en la segunda fecha de una liga rodeada de crisis

Santiago de Chile, 6 feb (EFE).- Tras decepcionantes estrenos, Universidad de Chile y el colista Colo Colo, están apremiados por ganar en la fecha dos de la liga chilena, que inició con escaso juego y flanqueada por una crisis de seguridad en los estadios.

El líder Deportes Limache visita a Ñublense el domingo para defender su lugar en la cima de la tabla, por el que también pelea el recién ascendido UdeC que ya venció al actual campeón Coquimbo Unido en el debut.

La crisis tiene como principal protagonista a la U de Chile, cuyos barristas generaron violencia en el Estadio Nacional de Santiago en la primera jornada, lo cual dejó hasta ahora a 13 personas con cargos ante la justicia y 25 castigados con prohibición de entrada a recintos deportivos.

Esta situación fue uno de los motivos por el que su partido como visitante este domingo ante Huachipato en Talcahuano estuvo cerca de no disputarse, tras el rechazo de las autoridades gubernamentales a autorizarlo.

Tras negociaciones el partido mantuvo su programación, pero se disputará a puerta cerrada perjudicando a los abonados y al equipo local Huachipato, que asegura perderá cerca de 100.000 dólares en ingresos por esta decisión.

El permiso se concedió, según la prensa chilena, porque afectaba a la televisión TNT Sports, dueño de la transmisión y socio comercial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con quien ha renegociado una deuda millonaria que ha dejado tiritando al fútbol chileno y con la que acordó terminar con las reprogramaciones de partidos, frecuentes en Chile.

Los problemas para controlar la violencia en las gradas concentró el debate público esta semana con duros cuestionamientos como el del expresidente de la ANFP, Ricardo Abumohor.

“En los (años) 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”, aseguró en una entrevista al diario La Tercera.

En lo deportivo, los azules tampoco convencieron con un empate sin goles de local ante Audax Italiano, que los dejó décimos en la tabla, por lo que una victoria frente a los negriazules –ubicados en el foso tras perder– ayudaría a distender el ambiente.

Los itálicos arrancan esta fecha contra otro de los recién ascendidos, Universidad de Concepción (UdC) en busca de la primera victoria en una temporada que se les presenta difícil, ya que también juegan copas internacionales.

Colo Colo es el otro equipo grande al que le urge salir de la desesperanza, luego de perder 3-1 ante Deportes Limache, una goleada que lo dejó como colista en la clasificación.

Los albos se estrenan ante Everton en el Monumental, en medio de rumores sobre la permanencia de su técnico, el argentino Fernando Ortiz, enfrentado al plantel y en particular al grupo liderado en el camarín por Arturo Vidal.

El campeón Coquimbo tendrá este sábado un duelo difícil frente a Palestino, pero será local, mientras que el otro favorito de la liga Universidad Católica jugará en su casa el estadio Claro Arena ante el ascendido Deportes Concepción.

O’Higgins que ganó en la primera fecha recibirá a La Serena y Unión La Calera jugará ante Cobresal, luego de que ambos comenzaran con éxito su camino en la liga. EFE

