La UA abre su sesión ministerial con un llamamiento a reforzar su peso geopolítico global

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Nairobi, 28 jul (EFE).- El Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) inauguró este martes en Adis Abeba su 49 sesión ordinaria con un llamamiento a consolidar el peso geopolítico del continente en la gobernanza global, hacer frente a la amenaza del terrorismo en el Sahel y acelerar la independencia financiera del bloque.

Durante la apertura de la reunión ministerial en la capital de Etiopía, el presidente de la Comisión de la UA, Mahamoud Ali Youssouf, advirtió de que el encuentro se celebra en un contexto de «creciente incertidumbre global» marcado por tensiones geopolíticas con fuerte impacto en las economías africanas.

En materia de seguridad, Youssouf mostró su preocupación por la expansión del terrorismo y el extremismo violento, recordando sus recientes visitas de solidaridad a varios países del Sahel para reafirmar el respaldo de la organización continental ante estos desafíos comunes.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Burundi y presidente de turno del Consejo Ejecutivo, Édouard Bizimana, reivindicó el papel del continente tras su ingreso en el G20 y aseguró que «la gobernanza global sin África está incompleta y, por tanto, es ineficaz».

«África debe dejar de ser un mero consumidor de normas para convertirse con orgullo y firmeza en un creador de estándares», afirmó Bizimana, quien instó a los Estados miembros a defender con una sola voz el Consenso de Ezulwini y la Declaración de Sirte para exigir la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el ámbito económico, tanto el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos, como el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de la ONU para África (UNECA), Claver Gatete, coincidieron en la necesidad de que el continente financie su propio desarrollo.

Gatete defendió la movilización de recursos internos como base para acelerar la industrialización y la integración regional.

A lo largo de dos jornadas de trabajo, los ministres de Asuntos Exteriores analizarán la aplicación de los proyectos de la Agenda 2063, los avances en el tema del año —centrado en el acceso al agua potable y el saneamiento seguro— y la estrategia de la UA en el G20.

La cita concluirá este miércoles con la adopción formal de las decisiones y resoluciones del Consejo Ejecutivo en sesiones a puerta cerrada. EFE

aam/rcf