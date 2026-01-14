La UA celebra los avances para prorrogar en EEUU la ley de comercio preferente con África

2 minutos

Nairobi, 14 ene (EFE).- La Unión Africana (UA) celebró este miércoles la aprobación en la Cámara de Representantes de EE.UU. (Cámara baja del Congreso) de un proyecto legislativo que permitiría prorrogar hasta 2028 la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), que beneficiaba a una treintena de países africanos, aunque aún deben avalarla el Senado y el presidente Donald Trump.

En un comunicado, el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, aplaudió la «abrumadora aprobación» por parte de la Cámara de Representantes este lunes, lo que refleja «el firme compromiso de Estados Unidos con el fortalecimiento del comercio, la inversión y la prosperidad compartida con las economías africanas».

«Durante más de dos décadas, la AGOA ha sido un pilar fundamental de las relaciones económicas entre Estados Unidos y África, impulsando la industrialización, la creación de empleo, las cadenas de valor regionales y el crecimiento inclusivo en todo el continente», subrayó Youssouf.

El jefe de la Comisión (secretariado) añadió que la AGOA, que venció el pasado septiembre, ha resultado «fundamental para fomentar lazos económicos mutuamente beneficiosos y reforzar el papel de África como socio fiable en el comercio mundial».

Por eso, instó al Senado a considerar «favorable y oportunamente la prórroga, con un espíritu que defienda la colaboración y los intereses estratégicos compartidos».

La Comisión de la UA reafirmó su compromiso de colaborar estrechamente con el Gobierno y el Congreso estadounidenses para garantizar que la AGOA siga sirviendo de «puente para la cooperación económica».

Considerada una pieza clave en las relaciones económicas entre Washington y África desde su lanzamiento en mayo del año 2000, la AGOA ha buscado impulsar las exportaciones africanas a EE.UU, reforzando así la industrialización del continente y apoyando a decenas de países para salir de la pobreza.

Esta ley también es vista como una herramienta estratégica de influencia en África, frente a la extendida presencia china.

Las ventajas de la AGOA se vieron limitadas en los últimos meses antes de su vencimiento por las medidas proteccionistas impulsadas por Trump tras volver a la Casa Blanca en enero de 2025, que supusieron la imposición de aranceles de entre un 10 % y un 30 % para decenas de países africanos, vigentes desde el pasado 7 de agosto.

Ante esta crisis, diferentes países de África han mantenido negociaciones bilaterales con Washington para intentar alcanzar acuerdos comerciales. EFE

