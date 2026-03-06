La UA condena el ataque yihadista en el que murieron al menos quince soldados en Benín

2 minutos

Nairobi, 6 mar (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó este viernes «enérgicamente» el atentado yihadista del pasado miércoles contra un puesto militar en el norte de Benín en el que murieron al menos quince soldados.

En un comunicado, Youssouf expresó su «profunda compasión» y «sinceras condolencias» a las familias de los soldados caídos, así como al pueblo y las autoridades de Benín.

También reafirmó «la plena solidaridad de la Comisión con Benín en este difícil momento».

Ante la «persistente amenaza terrorista» en la región, Youssouf pidió «una mayor movilización colectiva» y celebró las recientes consultas en la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) destinadas a «acelerar la puesta en funcionamiento de la brigada regional de la Fuerza Africana de Reserva para combatir eficazmente el terrorismo».

Asimismo, el jefe de la Comisión (secretariado) subrayó su apoyo a los países de África occidental en «sus esfuerzos por prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento».

Al menos quince soldados murieron en el ataque, según confirmó un portavoz militar sobre unos hechos reivindicados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), leal a la red Al Qaeda.

El ataque se produjo en el pueblo de Kofonou, cerca de la ciudad de Karimama y la frontera con Níger, declaró a medios locales el portavoz de las Fuerzas Armadas beninesas (FAB), el coronel James Johnson.

Además de los fallecidos, cuatro militares resultaron heridos, detalló Johnson.

Aviones del Ejército beninés respondieron al asalto y lograron matar a cuatro atacantes y destruir varias motocicletas, el modo de transporte que suelen utilizar los yihadistas en la zona.

Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger) pueden ampliar sus operaciones a países costeros de África occidental como Benín, que ha sufrido en los últimos años un recrudecimiento de los ataques en sus zonas fronterizas norteñas.

El pasado abril, al menos 54 soldados benineses murieron en ataques yihadistas perpetrados en la zona de la triple frontera entre Benín, Níger y Burkina Faso, y cuya autoría se atribuyó el JNIM.

Asimismo, el pasado enero, las FAB informaron de que habían matado a 45 terroristas entre octubre y diciembre de 2025, en el marco de su lucha contra el yihadismo.

En junio de 2023, el Ejército beninés anunció el reclutamiento de 5.000 jóvenes para combatir el yihadismo. EFE

pa/mra