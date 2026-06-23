La UA felicita al primer ministro de Etiopía por su victoria en las elecciones generales

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Nairobi, 23 jun (EFE).- La Unión Africana (UA) felicitó este martes al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, por su triunfo en las elecciones generales del pasado 1 de junio y subrayó que la votación demostró el compromiso del país para «seguir consolidando la democracia».

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, dio la enhorabuena a Abiy por «la notable victoria obtenida al alcanzar la mayoría en las elecciones», tal como anunció la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés) este domingo.

«El proceso electoral demostró el compromiso de los etíopes con la consolidación de la democracia como pilar fundamental del desarrollo socioeconómico», afirmó Youssouf.

El jefe de la Comisión destacó, asimismo, «la profesionalidad y el compromiso» demostrados por la NEBE para «garantizar el buen desarrollo de las elecciones generales».

El Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy revalidó la mayoría absoluta en los séptimos comicios generales etíopes, según los resultados emitidos por la NEBE, lo que asegura al primer ministro, en el poder desde 2018, un nuevo mandato de cinco años en la jefatura del Gobierno.

Pocos dudaban de la victoria del oficialismo en un país -el segundo más poblado de África, con más de 130 millones de habitantes- en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Más de 50 millones de etíopes estaban llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales el 1 de junio, en unos comicios marcados por problemas de seguridad que impidieron la votación en varias circunscripciones.

En su informe preliminar, la misión de observación electoral de la UA, liderada por el expresidente keniano Uhuru Kenyatta (2013-2022), concluyó que las elecciones generales se celebraron de manera «pacífica, transparente y ordenada», pero con problemas operativos. EFE

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