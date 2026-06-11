La UA media ante la escalada de tensión entre el Gobierno etíope y los líderes de Tigré

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Adís Abeba, 11 jun (EFE).- El enviado especial de la Unión Africana (UA) para el Cuerno de África, Olusegun Obasanjo, se reunió este jueves con el líder del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT), Debretsion Gebremichael, en un intento por rebajar las crecientes tensiones entre el Gobierno federal de Etiopía y las autoridades de esta región del norte del país.

«El objetivo es evitar que la situación empeore y que podamos iniciar un proceso de desescalada», declaró en rueda de prensa Obasanjo, expresidente de Nigeria y principal mediador en los esfuerzos que pusieron fin a la devastadora guerra de dos años (2020-2022) en el norte de Etiopía.

El encuentro se produce después de que el FLPT reinstaurara el pasado abril el consejo regional previo a la guerra, una medida calificada de «ilegal» por el Ejecutivo etíope.

El restablecimiento de ese consejo conllevó la destitución del presidente de la administración interina y la elección del propio Debretsion, lo que ha encendido las alarmas internacionales ante el riesgo de un nuevo conflicto.

El diplomático de la UA se mostró «satisfecho» tras la reunión con el dirigente tigrense, aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre el contenido de las conversaciones.

Por su parte, el alto funcionario del FLPT Addisalem Balema, quien participó en el encuentro, reiteró que Tigré «siempre está dispuesto a la paz» y que el propósito del diálogo era «reducir la tensión».

«Les dijimos que nuestra puerta está abierta y que siempre estamos dispuestos al diálogo político, por lo que veremos qué sucede a continuación», añadió Balema.

Sin embargo, la postura del estamento de seguridad central es más inflexible, y un alto funcionario de los servicios de seguridad etíopes, que solicitó el anonimato, aseguró a EFE que la paz será «imposible» si el FLPT no devuelve el poder a la administración interina establecida por el Acuerdo de Pretoria, el histórico pacto firmado en Sudáfrica que puso fin a la guerra de Tigré.

«Sé que Obasanjo les comunicó que el Gobierno federal está dispuesto al diálogo si entregan el poder que controlan ilegalmente, pero no puedo asegurar que el FLPT esté dispuesto a hacerlo», especuló.

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido después de más de tres años de la firma del cese de hostilidades en noviembre de 2022, un pacto que puso fin a un conflicto que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados.

Las autoridades de Tigré denunciaron al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, de violar abiertamente el acuerdo tras varios ataques con drones contra sus fuerzas armadas, el último de los cuales se registró el pasado 6 de junio cerca de la localidad de Sheraro, en el noroeste de la región.

El Gobierno federal acusa al FLPT de crear una alianza militar con la vecina Eritrea, denominada «Engagement» o «Tsimdo», con el fin de derrocar al Ejecutivo central. EFE

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