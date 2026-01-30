La UA pide «moderación» frente a creciente tensión y combates en la región etíope de Tigré

Nairobi, 30 ene (EFE).- La Unión Africana (UA) pidió este viernes «máxima moderación» a las partes frente a la creciente tensión en la región etíope de Tigré (norte), donde los combates de los últimos días entre el Ejército federal y las fuerzas regionales han avivado los temores de un nuevo conflicto en la zona, que ya sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022.

El presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, «reitera la importancia primordial y continua de preservar los logros alcanzados con tanto esfuerzo» en el marco del Acuerdo de Paz de Pretoria, señaló la organización panafricana en un breve comunicado, al expresar su «profunda preocupación».

Ese pacto, firmado en la capital de Sudáfrica en noviembre de 2022 bajo el auspicio de la UA, puso fin a la guerra entre Adís Abeba y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Mahmoud pidió a todas las partes que «se abstengan de realizar acciones que puedan socavar la confianza y resuelvan las cuestiones pendientes a través de un diálogo constructivo», respetando el acuerdo.

Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope y la mayor de África, canceló este jueves los vuelos a Tigré, una decisión que, según dijo a EFE una fuente de seguridad, está relacionada con los enfrentamientos que estallaron hace dos días en la región.

«Los vuelos están suspendidos porque hay drones sobrevolando la región de Tigré», explicó esa fuente, que quiso mantener el anonimato.

Los combates se han reportado en el distrito de Tselemti, en el oeste de Tigré, zona en disputa donde el Gobierno central planea resolver un contencioso entre las regiones vecinas de Amhara y Tigré mediante un referéndum.

También se han observado largas filas en los bancos de las ciudades y pueblos tigrinos para retirar dinero en efectivo.

Los nuevos enfrentamientos tienen lugar en medio del temor a que la situación pueda escalar hasta una guerra que, indirectamente, involucre a la vecina Eritrea, a la que Adís Abeba acusa de financiar a grupos armados en territorio etíope, especialmente a las fuerzas del FPLT.

Eritrea, por su parte, también acusa a Etiopía de prepararse para la guerra por su ambición de recuperar el acceso al mar Rojo.

El presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Worede, advirtió hace un par de meses de que «la situación actual es complicada. Hay una nube visible de guerra».

La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020 cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT (partido que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo incumplimiento parcial ha despertado acusaciones cruzadas entre las partes.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la UA en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

