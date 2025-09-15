The Swiss voice in the world since 1935

La UA reafirma la importancia de la democracia para la paz y la estabilidad de África

Nairobi, 15 sep (EFE).- El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (AU), Mahmoud Ali Youssouf, reafirmó este lunes la «importancia fundamental de la democracia» para la paz, la estabilidad y el desarrollo del continente.

En un comunicado emitido desde la sede de la UA EN Adís Abeba con motivo del Día Internacional de la Democracia, que se celebra este lunes, Youssouf instó a los Estados miembros a «redoblar sus esfuerzos para promover y consolidar la democracia, la transparencia y la buena gobernanza, que son condiciones esenciales para la paz, el desarrollo inclusivo, la prosperidad y la integración de África».

El presidente enfatizó el «compromiso inquebrantable» de la Unión Africana de apoyar a sus Estados miembros y a los pueblos de África en la realización de sus «aspiraciones democráticas y de buena gobernanza».

El jefe de la Comisión recordó los marcos normativos de la UA, en particular la «Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza», que sigue siendo el «instrumento de referencia» que guía a los países miembros en sus esfuerzos por consolidar las instituciones democráticas y promover la participación ciudadana.

Pese a la normativa de la UA, algunos países miembros han registrado en los últimos años un retroceso de la democracia al quebrarse el orden constitucional como consecuencia de golpes de Estado perpetrados por militares.

Desde 2020, al menos cinco países de África occidental y central han sufrido golpes de Estado: Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri y Gabón.

Gabón es el único que ha vuelto volver a un gobierno civil tras la celebración de elecciones. EFE

