La UA reclama una «desescalada urgente» en Oriente Medio tras el ataque militar a Irán

Nairobi, 28 feb (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, reclamó este sábado una «desescalada urgente» en Oriente Medio, tras el ataque militar que Estados Unidos e Israel efectuaron contra diversos objetivos en Irán.

En un comunicado, Youssouf expresó su «profunda preocupación» por los «ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos en coordinación con las fuerzas israelíes contra objetivos en la República Islámica de Irán, una escalada que marca una grave intensificación de las hostilidades en Oriente Medio».

El presidente de la Comisión (secretariado) hizo un llamamiento a «la moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido, subrayando que todas las partes deben actuar plenamente conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales».

También advirtió de que «una mayor escalada amenaza con agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, especialmente en África, donde los conflictos y las presiones económicas siguen siendo graves».

Asimismo, abogó por «priorizar la colaboración diplomática, incluidos los esfuerzos de mediación internacional en curso facilitados por el Sultanato de Omán, para evitar un mayor deterioro y defender el orden internacional basado en normas».

Youssouf reiteró, por último, que «la paz sostenible sólo puede lograrse mediante la diplomacia, no mediante la fuerza».

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní. EFE

