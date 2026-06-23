La UA transmite a Irán el impacto negativo del cierre del estrecho de Ormuz en África

Compartir

2 minutos

Nairobi, 23 jun (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, transmitió este martes al representante permanente de Irán ante la UA, Ali Akbar Rezaei, el impacto negativo que tuvo el cierre del estrecho de Ormuz en las economías africanas.

Youssouf señaló que «las tensiones en el estrecho de Ormuz y la región del Golfo, así como las interrupciones que afectan a las rutas comerciales marítimas, en particular a través del estrecho de Ormuz, han tenido importantes repercusiones en las economías africanas», reza un comunicado de la UA.

Durante su encuentro en la capital etíope, Adís Abeba, donde está la sede de la UA, el jefe de la Comisión (secretariado) destacó que el cierre de estas rutas afectó especialmente al suministro de energía, a las importaciones de fertilizantes y a la seguridad alimentaria de todo el continente.

Por estos motivos, Youssouf celebró los «recientes avances diplomáticos» en las negociaciones en curso de Ginebra entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

En ese sentido, les instó a dialogar de «forma constructiva y de buena fe» para resolver controversias y promover la estabilidad regional e internacional.

Rezaei, también embajador iraní en Etiopía, reafirmó el compromiso de su país para fortalecer la cooperación con la UA y sus Estados miembros, particularmente en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de capacidades.

Asimismo, afirmó que continuarán con su programa de becas para estudiantes africanos como parte de unos esfuerzos «más amplios» encaminados a fortalecer el intercambio educativo entre ambas partes.

Tanto Youssouf como Rezaei celebraron las «constructivas relaciones y de larga data» entre Irán y la UA.

Este martes, Teherán afirmó que el cruce del estrecho de Ormuz está completamente abierto al tránsito comercial de acuerdo con lo establecido en el acuerdo preliminar con Washington, que incluye la intención de alcanzar un pacto definitivo en sesenta días.

Sin embargo, Israel sigue poniendo a prueba los límites de las partes implicadas y hoy atacó el sur del Líbano causando al menos dos muertos y dos heridos. EFE

pmc/pa/lss