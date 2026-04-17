La UASD inaugura el museo del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas

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Santo Domingo, 17 abr (EFE).- La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este viernes el museo del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas (India), dedicado al investigador e ingeniero arqueológico Emil Boyrie de Moya, en el que se exhiben piezas arqueológicas y antropológicas de la historia de la República Dominicana.

De acuerdo con la directora del India, Jacqueline Álvarez, para la apertura del museo se han recuperado más de 2000 piezas arqueológicas que, cuando asumió la dirección del instituto, estaban en cajas y, conjuntamente con el decano, determinaron que esas piezas, que eran de «suma relevancia», tenían que ser rescatadas y puestas en un lugar de exhibición.

El acto de inauguración se realizó en el salón multiuso de la Facultad de Humanidades, y estuvo encabezada por el decano, Gerando Roa Ogando, quien agradeció la presencia de cada uno de los actores principales del diseño y montaje del museo del India, informó la universidad en un comunicado de prensa.

Por su parte, el antropólogo y arqueólogo José Guillermo Guerrero Sánchez realizó una breve reseña histórica sobre Emile Boyrie de Moya, pionero de la arqueología en la República Dominicana.

Boyrie de Moya fue ingeniero civil, escritor, pintor, músico, pero a pesar de las edificaciones levantadas, en las que «dejó impreso el sello de su estilo inconfundible», su faceta más destacada y recordada fue la de recorrer el país siguiendo la senda de los primitivos aborígenes que poblaron la República, indicó la Uasd.

Guerrero Sánchez indicó que Boyrie De Moy dejó en el país, «siempre amenazado del coleccionista foráneo», la más extensa colección privada de toda América: más de siete mil piezas taínas que conservó hasta la muerte y que luego donó a su descendencia, y una parte, al Museo del Hombre Dominicano, donde se exhiben. EFE

pma