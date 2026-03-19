La UCV pierde el invicto en el Torneo Apertura venezolano, pero mantiene su liderato

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Caracas, 18 mar (EFE).- La Universidad Central de Venezuela (UCV) sufrió su primera derrota del Torneo Apertura venezolano 2026, tras mantenerse invicta durante las primeras siete jornadas, aunque conservó el liderato al cierre de la octava fecha, que empezó el martes y finalizó este miércoles.

La UCV -actualmente con 19 puntos- mantenía una racha de seis victorias y un empate, pero cayó por 3-0 ante Puerto Cabello con goles de Sema Velázquez al minuto 18, Jean Franco Castillo al 54 y Robinson Flores al 62.

De esta manera, Puerto Cabello ocupa la quinta posición con 12 puntos, por debajo de Deportivo La Guaira (16), segundo, de Metropolitanos (15) y de Deportivo Táchira (14).

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División de Venezuela con la participación de 14 equipos, se juega en el formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, en partidos de ida y vuelta.

Los primeros de los grupos A y B pasarán a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año. EFE

rbc/car