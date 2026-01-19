La UE, «lista para brindar apoyo» a España tras el accidente de tren en Adamuz

3 minutos

(Añade reacción de la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, y de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas)

Bruselas, 19 ene (EFE).- Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde al menos 39 personas perdieron la vida, y afirmaron que el centro de emergencias europeo está «listo para brindar apoyo» a España «si así se solicita».

«Mis más profundas condolencias y solidaridad con las víctimas del desgarrador accidente de tren en España y con sus familias. Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares, que actuaron con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades españolas, listo para brindar apoyo de la UE si así se solicita», señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a través de su cuenta de X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: «Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos».

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el siniestro y compartió su «más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español».

«Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados», añadió Costa.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están «con todos los que han perdido la vida esta noche en Córdoba».

«Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles», señaló Metsola.

Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó sus «más profundas condolencias» a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como la pronta recuperación a los heridos, ante una noticia «devastadora».

«Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de las víctimas, y con el pueblo de España en este momento de dolor. Expreso mis más profundas condolencias a todas las personas afectadas y deseo fortaleza y una pronta recuperación a todos los heridos», afirmó.

El accidente de ferrocarril ocurrió en Adamuz (Córdoba), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

El suceso es «raro y difícil de explicar», según aseguró a los medios el ministro de Transportes español, Óscar Puente, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura. EFE

mb-iba/ah