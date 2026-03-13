La UE, «preocupada» porque levantar sanciones al crudo ruso beneficie aún más a Moscú

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Bruselas, 13 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) mostró este viernes «preocupación» por la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones al petróleo ruso ya en tránsito, por el impacto que puede tener sobre la seguridad europea y porque aportará nuevos recursos a Moscú en la agresión militar a Ucrania.

Las instituciones europeas subrayaron que lo decidido por Estados Unidos, pese a estar en principio limitado en su alcance y en el tiempo, contrasta con la presión y las sanciones de los Veintisiete contra Rusia.

El primero en reaccionar fue el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien calificó de «muy preocupante» la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, y afirmó que esta medida «impacta en la seguridad europea».

«Aumentar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria en pos de una paz justa y duradera», dijo Costa en su cuenta de Instagram.

El presidente del Consejo Europeo añadió que el debilitamiento de las sanciones contra Moscú «incrementa los recursos rusos para continuar la guerra de agresión contra Ucrania».

En la misma línea, la Comisión Europea advirtió este viernes de que Moscú no debería sacar ventaja del conflicto en el golfo Pérsico gracias al rápido encarecimiento del crudo y al levantamiento temporal de las sanciones, a través de una portavoz.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, había dicho esta misma semana que «no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia».

El canciller alemán, Friedrich Merz, se sumó hoy a la oposición contra el levantamiento del veto, que tachó de «error».

El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó por su parte que los líderes del G7 ya se pronunciaron en contra de esa medida, en una videollamada celebrada hace dos días y en la que además de Francia, que ocupa la presidencia rotatoria del grupo, participaron sus otros miembros: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia.

Según las estimaciones de la CE, Rusia ha estado obteniendo entre 50 y 100 millones de dólares diarios en ingresos adicionales por la venta de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que la convierte probablemente en la mayor beneficiaria de esta crisis.

Fuentes europeas indicaron que la decisión de Estados Unidos será previsiblemente abordada en una reunión de ministros europeos de Exteriores el próximo lunes en Bruselas.

«Se puede esperar que los Estados miembros reflexionen sobre esa decisión de EE.UU., que entendemos limitada en alcance a los barcos que están en alta mar, para facilitar las entregas», señalaron esas fuentes.

En ese contexto, subrayaron que la «línea» de la UE es «diferente» a la de Washington: «La nuestra es que tenemos que aumentar la presión sobre Rusia a través de la flota fantasma y manteniendo el tope a los precios del crudo», indicaron.

Las mismas fuentes señalaron que el conflicto en Irán tiene «efectos colaterales para todo el mundo» y añadieron que «por desgracia, uno de los países que parece estar saliendo mejor que otros es Rusia».

Se trata de «un efecto desafortunado, que vamos a intentar limitar todo lo posible», aseguraron.

Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia tras el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania a partir de febrero de 2022. Después, ambos introducirían un tope al precio del barril de crudo ruso (60 dólares) con el fin de reducir la financiación de la maquinaria de guerra rusa.

La UE aplica desde finales de 2022 una prohibición a la importación directa de petróleo ruso, a la que se sumaron posteriormente el veto a la compra directa de derivados refinados como el diésel o el gasóleo, y a estos combustibles procedentes de terceros países a partir de crudo de origen ruso.

Hungría, Eslovaquia y Chequia obtuvieron una exención para seguir importando por vía terrestre por el oleoducto Druzhba, que cruza territorio ucraniano.

Rusia recurrió entonces a la conocida como ‘flota fantasma’ para eludir las sanciones y poder exportar su petróleo en todo el mundo. EFE

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