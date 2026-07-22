La UE, dividida sobre la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales israelíes

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Redacción Internacional, 22 jul (EFE).- Ante la falta de consenso como bloque para prohibir las relaciones comerciales con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, varios países han decidido actuar unilateralmente y Países Bajos se sumó el martes a la lista de quienes van a prohibir desde septiembre los productos de colonos israelíes.

El paso dado por La Haya llega tras el fracaso de sus intentos por promover un embargo coordinado a escala comunitaria -el último debate fallido fue apenas hace 10 días entre los ministros de Exteriores europeos en Bruselas-, optando por la vía unilateral apoyándose en el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024.

Con esta decisión, Países Bajos sigue la estela de países como Bélgica, cuyo Consejo de Ministros acaba de aprobar un veto similar, y de España e Irlanda, pioneros en impulsar normativas y presiones legislativas para restringir estos intercambios, así como Noruega (país no miembro de la UE), que ha presentado en su Parlamento un proyecto de ley para vetar estos productos.

El mapa de posturas europeas se divide en tres bloques claramente diferenciados:

Los partidarios del veto y la vía comercial rápida

– España: Está a la vanguardia del bloque europeo partidario de las restricciones comerciales más severas contra los colonos. El Gobierno español aprobó el pasado septiembre un decreto que prohíbe de manera expresa la importación y comercialización en territorio nacional de bienes originarios de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, amparándose en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

– Irlanda: Este mismo mes de julio Dublín aprobó definitivamente la Ley de Territorios Ocupados, que prohíbe explícitamente la importación de bienes originarios de los asentamientos israelíes e impone sanciones penales bajo su Ley de Aduanas.

– Países Bajos: Prohibirá a partir del 22 de septiembre la importación y venta de productos procedentes de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y en los Altos del Golán sirios, para evitar que empresas y consumidores «contribuyan a perpetuar una situación contraria al derecho internacional». La medida tendrá, en principio, una vigencia de tres años y el veto no afecta a los productos procedentes del territorio reconocido a nivel internacional de Israel.

– Francia: El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, reclamó esta misma semana abiertamente el fin de estas importaciones, argumentando desde Reikiavik que la UE «no puede aceptar» respaldar comercialmente actividades que socavan la paz y la solución de los dos Estados.

– Bélgica: Tiene previsto vetar las importaciones de productos que provengan de asentamientos israelís en territorios palestinos ocupados a través de una normativa que se aplicará a mercancías procedentes de los asentamientos situados en Cisjordania – incluida Jerusalén Este – y la Franja de Gaza. El proyecto prevé un período transitorio de 120 días y exenciones específicas para operadores económicos palestinos y para actividades por motivos humanitarios.

– Portugal: Lisbona no ha anunciado una prohibición nacional unilateral puesto que prefiere una acción conjunta europea, y defiende que la UE suspenda de inmediato y de forma total el comercio con los asesntamientos israelíes en territorios palestinos. El ministro de Exteriores, Paulo Rangel, afirmó el pasado 13 de julio que esta medida es «la única posible» y denunció que llega «tardísimo». Por su parte, el primer ministro, Luís Montenegro, reiteró el apoyo a una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

– Luxemburgo, Dinamarca y Finlandia: El canciller luxemburgués, Xavier Bettel, ha calificado de «vergonzosa» la inacción comunitaria, mientras que Dinamarca apoya la prohibición total para salvar la vía de los dos Estados. El Gobierno finlandés también es partidario de la prohibición, pero cree que debe hacerse de manera consensuada a nivel europeo y no por países.

Las posiciones intermedias y graduales

– Italia: El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, señaló que Roma «no tiene prejuicios» contra posibles sanciones a productos de colonos israelíes en Cisjordania, pero condicionó cualquier paso a una «evaluación exhaustiva» y a que se apruebe por unanimidad. Mientras que los partidos opositores presentaron en mayo una propuesta de ley para introducir la prohibición de la importación de estos bienes y servicios procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios Palestinos.

– Suecia: Ha propuesto a la Comisión Europea aplicar gravámenes y aranceles elevados para encarecer y diferenciar estos productos en el mercado, sin llegar por ahora al veto directo.

El bloque del rechazo al veto unilateral

– Alemania: Berlín encabeza la oposición al embargo comercial directo. El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, defiende que cualquier paso exige unanimidad y apuesta firmemente por priorizar el diálogo diplomático con el Gobierno israelí.

– Austria: Rechaza la adopción de medidas comerciales unilaterales. Si bien la ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, considera «absolutamente inaceptable» la creciente radicalización de los colonos israelíes y la expansión de los asentamientos ilegales, y se muestra partidaria de endurecer las sanciones individuales contra los responsables, Viena mantiene una posición más cauta en el ámbito comercial.

– República Checa: Es uno de los países más contrarios a imponer sanciones comerciales a Israel. El Gobierno checo -formado por una coalición de populistas, eurocríticos y ultranacionalistas- asume la posición comunitaria sobre la ilegalidad de las colonias y la defensa de los dos Estados, pero rechaza de plano usar la política comercial como herramienta de presión.

– Eslovenia: Tras el regreso al poder en mayo del conservador Janez Jansa, Liubliana ha dado un giro a la postura crítica del anterior Ejecutivo de centroizquierda de Robert Golob -quien era uno de los socios europeos más críticos con Israel-, abandonando los planes de embargo unilateral para alinearse con las tesis de Alemania y Austria.

– Hungría: Tras la salida del ultranacionalista Viktor Orbán -quien era uno de los mayores aliados del primer ministro Benjamín Netanyahu-, el nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, ha mostrado disposición a debatir en Bruselas posibles medidas punitivas individuales contra colonos violentos, aunque mantiene la tradicional alianza estratégica del país con Israel. EFE

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