La UE, España y otros siete países celebran el alto el fuego en Irán e instan a negociar

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Roma, 8 abr (EFE).- La Unión Europea y ocho países aliados, entre ellos España, han acogido este miércoles «con satisfacción» el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y han instado «firmemente» a una negociación diplomática que zanje «rápidamente» la guerra.

«Acogemos con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios implicados por facilitar este importante acuerdo», señala la declaración conjunta.

El documento está respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen; el del Consejo Europeo, Antonio Costa; por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el canciller alemán Friedrich Merz, y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Marc Carney; Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Rob Jetten.

Teherán y Washington acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Irán que incluye, entre otros, su control del estrecho de Ormuz.

Los líderes celebran el alto el fuego de dos semanas declarado entre Washington y Teherán y afirmaron que «el objetivo ahora debe ser negociar un fin rápido y duradero de la guerra en los próximos días», algo que, apuntan, «solo puede lograrse por medios diplomáticos».

«Instamos firmemente a que se logren avances rápidos hacia un acuerdo negociado sustancial. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. También puede evitar una grave crisis energética mundial», alertaron.

En su defensa conjunta por los «esfuerzos diplomáticos», los líderes europeos y canadiense informaron de que se mantienen «en estrecho contacto con Estados Unidos y otros socios», sin especificar cuáles.

Asimismo, hicieron «un llamamiento a todas las partes para que apliquen el alto el fuego también en el Líbano».

Por último, los países firmantes aseguraron que sus gobiernos «contribuirán a garantizar la libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, por el que pasa una parte importante del petróleo mundial.

La declaración termina abierta a que se adhieran otros aliados. EFE

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