La UE, lista para firmar y concluir el acuerdo post Brexit sobre Gibraltar

Bruselas, 17 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que está lista para avanzar hacia la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea, España y Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar tras el brexit, que supondrá el fin de la verja física que separa España de la colonia británica.

En un comunicado, la Comisión Europea señaló que este acuerdo «completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido» tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas.

El acuerdo llevaba meses en el proceso de revisión por parte de los servicios jurídicos y de redacción final del tratado con el desarrollo legal del acuerdo político al que la Unión Europea, España, Reino Unido y Gibraltar llegaron el 11 de junio de 2025 en Bruselas.

Este texto final pasa ahora a manos del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, que «procederán con los pasos necesarios para la firma y conclusión del acuerdo». También el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento.

«Con 15.000 personas cruzando diariamente entre Gibraltar y España, se trata de garantizar la seguridad jurídica, la confianza de las empresas y los ciudadanos, así como un futuro cooperativo que refuerce nuestra relación mutua», dijo en un comunicado el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic.

El pacto prevé la desaparición de la verja física que separa España de la colonia británica para facilitar el tránsito de las 15.000 personas que se mueven diariamente entre ambos territorios y los 300.000 andaluces de la zona, según ha cifrado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Bajo los términos acordados, en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar se llevarán a cabo controles fronterizos duales que se mantendrán como hasta ahora por parte de Gibraltar y que España llevará a cabo por parte europea.

Este era uno de los puntos más contenciosos de la negociación para el lado británico y gibraltareño, que pedían que Frontex hiciese esos controles por parte del bloque europeo.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se estrechará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. Gibraltar tendrá que incrementar poco a poco los impuestos sobre productos como el tabaco para «evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad de toda la región.

El acuerdo no entra en la disputa sobre la soberanía del Peñón y ambas partes aseguran que «salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción».

Gibraltar era el último escollo que quedaba por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegara a un acuerdo sobre Irlanda del Norte. EFE

