La UE, lista para más sanciones contra el régimen de Asad tras un nuevo informe de la OPAQ

2 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) está lista para considerar nuevas sanciones contra responsables del régimen del depuesto presidente sirio Bachar al Asad, después del reciente informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que declaró a la Fuerza Aérea Árabe Siria responsable de un ataque con armas químicas en la ciudad de Kafr Zeita en octubre de 2016.

Así lo indicó este miércoles en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que recordó que la UE «ha impuesto medidas restrictivas a funcionarios y científicos del régimen de Al Assad por su participación en el desarrollo y uso de armas químicas».

El informe de la OPAQ, publicado en enero, concluye que existen «motivos razonables» para creer que un helicóptero militar liberó el 1 de octubre de 2016 un cilindro que contenía gas cloro, que provocó heridas a 35 personas identificadas y afectó a decenas más.

«A la luz del nuevo informe, la Unión Europea está dispuesta a considerar la introducción de nuevas medidas según corresponda», indicó el portavoz en un comunicado.

Añadió que la UE «condena enérgicamente el uso de armas químicas por cualquier persona, ya sea un Estado o un agente no estatal, en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia», ya que «es una violación del derecho internacional y puede constituir los crímenes internacionales más graves: crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».

Los Veintisiete, añadió el portavoz, confían «plenamente» en «la objetividad, imparcialidad e independencia de la secretaría técnica de la organización y de su equipo de investigación e identificación». Además, reiteran su «pleno apoyo» a la OPAQ y subrayan «la complementariedad» de su labor con las Naciones Unidas.

La UE «reconoce el papel positivo de las Autoridades de Transición Sirias para facilitar las investigaciones de la OPAQ» y mantiene su «compromiso de apoyar política y financieramente a la OPAQ con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas de los responsables de estos atroces crímenes en Siria y otros países».

El pasado mayo la UE levantó todas sus sanciones económicas contra Siria, tras la caída del régimen de Bachar al Asad, como prueba de sus esfuerzos para apoyar una transición política inclusiva en el país árabe y para su recuperación socioeconómica y estabilización. No obstante, mantuvo las sanciones basadas en motivos de seguridad. EFE

mb/rja/cg